【モデルプレス＝2026/04/13】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が4月13日、自身のInstagramを更新。コンサートの衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】“日ハムファン”モー娘。「脚長すぎ」圧巻スタイル際立つミニ丈衣装姿◆牧野真莉愛、コンサートのオフショットを公開9日に、今回のツアーを以てグループを卒業することが発表したばかりの牧野は「モーニング娘。’26コンサートツアー春 - Rays Of Light - 2026.4.11＆12 立