卒業発表のモー娘。牧野真莉愛、美脚＆ウエスト輝く圧巻衣装姿にファン歓喜「スタイルがレベチ」「永遠の推し」
【モデルプレス＝2026/04/13】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が4月13日、自身のInstagramを更新。コンサートの衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】“日ハムファン”モー娘。「脚長すぎ」圧巻スタイル際立つミニ丈衣装姿
9日に、今回のツアーを以てグループを卒業することが発表したばかりの牧野は「モーニング娘。’26コンサートツアー春 - Rays Of Light - 2026.4.11＆12 立川公演 ありがとうございました」とつづり、コンサートのオフショットを公開。引き締まったウエストが際立つ水色のへそ出しベアトップに、後ろ部分が長くなっている水色のレースのミニスカートを合わせた衣装姿を披露している。ミニスカートからは編み上げブーツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
また牧野は「BS12プロ野球中継様 素敵なお花ありがとうございます」と自身の隣に並んだスタンド花について言及。「BS12プロ野球中継 2026 4月14日（火）17：59〜 ZOZOマリンスタジアム 千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ」「ぜひご覧ください」と続け、自身がゲストとして出演する番組を告知した。
この投稿には「スタイルがレベチ」「めちゃくちゃ可愛い」「圧巻」「脚長すぎ」「永遠の推し」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“日ハムファン”モー娘。「脚長すぎ」圧巻スタイル際立つミニ丈衣装姿
◆牧野真莉愛、コンサートのオフショットを公開
9日に、今回のツアーを以てグループを卒業することが発表したばかりの牧野は「モーニング娘。’26コンサートツアー春 - Rays Of Light - 2026.4.11＆12 立川公演 ありがとうございました」とつづり、コンサートのオフショットを公開。引き締まったウエストが際立つ水色のへそ出しベアトップに、後ろ部分が長くなっている水色のレースのミニスカートを合わせた衣装姿を披露している。ミニスカートからは編み上げブーツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
◆牧野真莉愛の投稿に反響
この投稿には「スタイルがレベチ」「めちゃくちゃ可愛い」「圧巻」「脚長すぎ」「永遠の推し」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】