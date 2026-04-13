『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した小倉あずさSNSの投稿が毎回バズっている人気のプロコスプレイヤーの小倉あずさが、4月13日（月）発売『週刊プレイボーイ17号』のグラビアに登場。グラビアでも各誌を席巻しており、今年大注目の美女！清楚でありながら、小悪魔な姿も......そのギャップがタマらない!!【写真】今年大注目の小倉あずさのグラビア＊＊＊【体重差は最大で13kg】――プロコスプレイヤーとして活躍し、最