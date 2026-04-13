お笑いコンビ・次長課長の河本準一が、妻で元タレントの重元直美さんと昨年の春に離婚していたことが１３日、関係者への取材で分かった。２人の子供の親権は直美さんが持つという。２人は２００３年３月に結婚。同年に長男を、１０年には長女が誕生していた。河本は昨年２月に体調不良で４カ月休養。同６月にパニック障害とうつ病だったことを公表し、活動を再開した。１０、１５年には、お酒とストレスが原因で急性膵炎（すい