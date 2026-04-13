ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と妻で元AKB48のタレント・横山由依（33）が12日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）にゲスト出演。家計について明かした。この日はファイナンシャルプランナー（FP）1級を持つお笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄を講師に迎え、お金の授業が行われた。家計や口座の管理はどうしているかと問われた後上は「うちは家賃とか、食費とかっていうのはだいたい半々で。一緒にやり