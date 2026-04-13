佐野海舟の去就に注目ドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が、驚異的なパフォーマンスで現地を熱狂させている。現地時間4月9日に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準々決勝、フランス1部ストラスブールとの第1戦（2-0）で先制ゴールをマーク。大衆紙「ビルト」が佐野の圧巻のプレーを絶賛し、今夏のステップアップの可能性を報じている。佐野は前半11分、自陣でボールを奪うと日本代表MF川粼颯太との