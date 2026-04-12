秋田県男鹿市船越で１２日午後２時頃、「風車の羽根が折れている」と近くの住民から１１０番があった。男鹿署の発表によると、けが人の情報は入っていないという。保守点検を担う日立パワーソリューションズ（茨城県日立市）によると、羽根が折れたのは、男鹿市内の「風の王国・男鹿」が運営する風力発電所（全４基、総出力７４８０キロ・ワット）の１基。午後２時５分に風車の異常を感知し、現場で職員が３枚羽根のうち１枚が