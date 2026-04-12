サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」で、モンテディオ山形は12日、ホームで横浜FCと対戦し、1対0で勝ちました。前節6試合ぶりの白星をあげたモンテディオは前半を0対0で折り返すと、後半20分にキャプテン土居が先制点をあげます。この1点を守り切り、2連勝を飾りました。モンテディオの通算成績はPK戦での勝利1つを含む5勝5敗で、順位は、10チーム中4位に浮上しました。次の試合は今月19日、ホ