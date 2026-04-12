ル・マン24時間レースを完走した「青いノミ」「ギア比が長すぎて、加速しませんよ」。ミニ用4速MTのリビルドを頼まれた、専門家は口にした。「大丈夫。走った過去があります」。とジェローン・ブーイ氏は答えた。【画像】9年費やしレストアミニ・マーコス・ル・マン仕様マントラ初代と最新のミニも全133枚そうして、ル・マン24時間レースを完走した唯一のBMCミニ、というべきか、その派生モデルは復元された。通称、「青い