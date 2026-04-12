◆パ・リーグ楽天４―０オリックス（１２日・楽天モバイルパーク）しびれる場面での救援。楽天・田中千晴投手（２５）はほとばしる闘志を白球に込めた。１点リードの７回１死二塁、２番手でリリーフ。シーモアを左飛に抑え、打席には中川圭太を迎えた。３月２８日のオリックス戦（京セラＤ）では２点適時打を浴びた相手。リベンジするしかない。「前回、（移籍後）初登板の時にやられてるんで、僕自身もギアを１個上げるとい