◆パ・リーグ日本ハム７―１１ソフトバンク（１２日・エスコン）ソフトバンクは、打戦がともに今季最多の１７安打１１得点とつながり、快勝した。日本ハム戦は２００２年以来２４年ぶりとなる開幕から無傷の５連勝を飾った。先発の松本晴が３点のリードを守れず３―５と逆転されたが、５回に打線が日本ハムの先発・有原をつかまえた。無死二、三塁から周東の右前適時打で１点差に詰め寄り、なおも無死一、三塁で海野が同点の