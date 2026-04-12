◆パ・リーグ 日本ハム７―１１ソフトバンク（１２日・エスコン）

ソフトバンクは、打戦がともに今季最多の１７安打１１得点とつながり、快勝した。日本ハム戦は２００２年以来２４年ぶりとなる開幕から無傷の５連勝を飾った。

先発の松本晴が３点のリードを守れず３―５と逆転されたが、５回に打線が日本ハムの先発・有原をつかまえた。無死二、三塁から周東の右前適時打で１点差に詰め寄り、なおも無死一、三塁で海野が同点のセーフティースクイズを決めた。さらに１死三塁から川瀬が勝ち越し犠飛を放った。

昨オフにソフトバンクから日本ハムに移籍した有原との対決は２度目。３月２９日の対戦（みずほペイペイ）でも６回で７得点を挙げており、２戦連続でＫＯに成功した。

１点リードの７回に周東の１号２ランで突き放すと、８回には近藤、栗原、柳田、山川の４連打などで３点を加えた。

守護神の杉山一樹が１１日の試合後、自らのふがいない投球にいら立ち、ベンチを殴り左手を骨折したため出場選手登録を抹消。リリーフ陣は８人体制だったが、４回から登板した３番手の上茶谷大河が３回を無安打無失点の好投。２４年１２月に現役ドラフトでＤｅＮＡから加入した右腕が、移籍後初、７３６日ぶりの白星を挙げた。