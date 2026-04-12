2026年4月10日、中国メディアの香港01などは、上海市で重度の障害を持つ少女がコンサートチケットを誤購入したものの、販売プラットフォーム側が返金を拒否していると報じた。記事は、上海市在住の欧陽（オウヤン）さんの娘である欣欣（シンシン）さん（16）が、チケット販売プラットフォーム「摩天輪」で2000元（約4万6000円）以上のチケットを誤って購入したことを紹介した。記事によると、欣欣さんは4年前の交通事故により、肢