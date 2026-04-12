１２日放送のテレビ朝日系「高校バスケ世界への挑戦ＮＢＡライジングスターズ・インビテーショナル日本予選」で、ＮＢＡ・レイカーズの八村塁に独占インタビュー。一昨年のパリ五輪以降、トム・ホーバス前監督の手腕に疑問を呈し、日本代表での関係悪化が表面化。活動から離れている代表への思いを語った。代表への参加について問われると「もちろん、やります。ずっと考えてます」と返答。「日本代表でやるのはプライドでし