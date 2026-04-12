39歳の伝説の殺し屋が、13歳の姿で中学校に潜り込む--そのユニークで痛快な設定が人気の漫画「キルアオ」が、テレビアニメとして４月11日に放送スタート。無類のアニメ好きとして知られるSnow Manの佐久間大介は、オーディションで出演を決め、暗殺者・シン役を演じている。おしゃぶりをくわえて臨んだという前代未聞の収録の裏側や、目立つのが苦手だった中学時代の自分へのメッセージ、そして心の安定に