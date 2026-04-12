中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本の近所のおばあさんに感動させられた！」との投稿があった。大阪に引っ越してきてもうすぐ3年になるという投稿者は、「向かいに住んでいるおばあさんにたくさんの驚きと感動を与えてもらった」とし、「顔を合わせるたびに、おばあさんはいつも元気にあいさつしてくれる。特に投稿者の息子をとてもかわいがってくれて、会うたびに親しげに名前を呼んでくれる」とした。そして、「ある朝