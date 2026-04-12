■吉岡隆徳記念 第80回出雲陸上競技大会2日目（12日、島根県立浜山公園陸上競技場）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！スプリント種目では屋外シーズンの幕開けとなる出雲陸上。男子100mのA決勝では、ヌワマディ・ジョエルジン（韓国）が10秒23（−0.9m）で優勝。東京世界陸上100m代表で、今春から渡辺パイプ陸上競技部に加入した守祐陽（22）は10秒62の8着だった。自己ベスト10秒