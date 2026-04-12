■吉岡隆徳記念 第80回出雲陸上競技大会 2日目（12日、島根県立浜山公園陸上競技場）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

スプリント種目では屋外シーズンの幕開けとなる出雲陸上。男子100mのA決勝では、ヌワマディ・ジョエルジン（韓国）が10秒23（−0.9m）で優勝。東京世界陸上100m代表で、今春から渡辺パイプ陸上競技部に加入した守祐陽（22）は10秒62の8着だった。

自己ベスト10秒00の守は、予選で10秒12（＋1.8m）の好タイムだったが、決勝では後半スピードに乗れず。韓国選手がワンツーフィニッシュで、山本匠真（23、広島大院）が10秒27の3着、日本記録保持者の山縣亮太（33、セイコー）は10秒33の4着だった。

東洋大からHondaに入り、社会人初レースとなった胗田大輝（22）は予選で10秒45（−1.0m）の7着。棄権者が出て繰り上がりで進んだB決勝では10秒49（＋0.7m）の5着と記録を伸ばせなかった。B決勝は前回覇者の愛宕頼（22、日本建設工業）が10秒38で1着。

女子100mでは世界陸上代表の井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が11秒49（＋2.0m）で優勝。前日の200mに続き2冠を達成した。

