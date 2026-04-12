「2番・二塁」で先発…高橋宏斗も拍手で称えた■中日 ー 阪神（12日・バンテリンドーム）美技にどよめきが起きた。中日の田中幹也内野手が12日、本拠地バンテリンドームで行われた阪神戦の4回、森下翔太外野手の中前に抜けそうなヒット性の打球をジャンプしながら好捕した。「さすがにそれはエグイて」「残念そこは田中幹也よぉっ！」とプロ野球ファンも口あんぐりだ。0-0で迎えた4回、先頭の森下の打席だった。カウント2-2か