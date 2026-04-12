2016年の初開催からちょうど10年4月10〜12日に幕張メッセで『オートモビルカウンシル2026』が開催中だ。今年で11回目となり、2016年の初開催からちょうど10年となる。【画像】イタルデザインが出展！初代NSXをオマージュした2代目ベースのレストモッド車両全29枚筆者はスケジュールが合わなかった年が確か1回だけあったが、基本的には毎年、取材に訪れている。ということで10年も経ったことは（部外者ながら）感慨深いものがある