4月12日（日）夜6時30分から、「最強大食い王決定戦2026春」（MC：高橋みなみ）を放送！【動画】最強大食い王決定戦2026【ギャル曽根超え！？ 関東・甲信越予選全部見せますSP】今回の大会は、テレ東の大食い37年の歴史で培われた「レジェンドたちの記録に挑む」をコンセプトに、約9年ぶりに全国5都市で予選を開催。前回大会のファイナリストや大会常連の猛者たちも、自身の出身地区の予選から勝ち上がるガチンコ勝負となっている