「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手が同点に追いつかれた直後の九回にサヨナラホームランを放った。驚異的な１試合３発で荒れたゲームを締めくくったが、さよなら勝利後の儀式にある変化があった。チームの歓喜の輪がほどけて、グラウンドインタビューに臨んだマンシー。ワトソンさんがマイクを向ける中、背後からコールがウォータークーラーを持って忍び寄って