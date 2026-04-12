もやし&チーズでおやきに！ 節約したいとき、やっぱり頼りになるのは「もやし」。お酒のつまみにもなるし、一品としても満足度高め！今日はチーズとあわせておやきを作ってみませんか？ つなぎは片栗粉だけ！卵も使いません メインの食材は、もやしとチーズ。あとは、つなぎに片栗粉を使います。卵は使わないので、食費の節約につながりますよ。 安くておいしいつくれぽでも大人気！ つくれぽ（つくりましたフォトレポー