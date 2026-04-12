ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、コムドットと芸人チームによる白熱のアンケート予想対決が繰り広げられ、「10年後、人気がなくなっているのは？」というシビアな問いに対する一般人の回答が話題を呼んでいる。【映像】シビアすぎる…実際のアンケート結果同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに