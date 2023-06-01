中団外めから早めに動いた1番人気ウィクトルウェルス（牡4＝宮田、父リアルスティール）が上がり3F最速33秒1で鼻差の接戦を制した。ルメールは「エンジンのかかりが遅いけど、今日は最後の最後で抜け出してくれた。能力が高くて、長い距離がいい馬ですよ」と今後を見据えた。宮田師は「今回は意図的に体を絞って、距離を延ばして勝ち切ってくれたのは良かったです」と勝利をかみしめた。