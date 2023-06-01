「第86回皐月賞」（19日、中山）に出走する吉岡厩舎2頭が11日、栗東で追い切りを行った。昨年の朝日杯FSを制したカヴァレリッツォ（牡）はCWコース3頭併せで6F84秒2〜1F11秒3。吉岡師は「道中は折り合いを確認していっぱいに動かしました。一瞬、反応が遅れましたけどゴール板からまた伸びて負荷をかけられたと思います」と納得の口ぶり。若葉S2着のロードフィレール（牡）はCWコース単走で6F79秒0〜1F11秒6の好時計。稽古をつ