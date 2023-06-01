【ラ・リーガ第31節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 4-1(前半2-0)エスパニョール<得点者>[バ]フェラン・トーレス2(9分、25分)、ラミネ・ヤマル(87分)、マーカス・ラッシュフォード(89分)[エ]ポル・ロサノ(56分)<警告>[バ]ガビ(32分)、エリック・ガルシア(45分+3)、マルク・カサド(49分)[エ]オマル・エル・ヒラリ(32分)、エドゥ・エスポジト(34分)、シリル・エンゴング(45分)、ポル・ロサノ(58分)、フェルナンド・カレロ(83