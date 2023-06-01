バルセロナvsエスパニョール 試合記録
【ラ・リーガ第31節】(カンプ・ノウ)
バルセロナ 4-1(前半2-0)エスパニョール
<得点者>
[バ]フェラン・トーレス2(9分、25分)、ラミネ・ヤマル(87分)、マーカス・ラッシュフォード(89分)
[エ]ポル・ロサノ(56分)
<警告>
[バ]ガビ(32分)、エリック・ガルシア(45分+3)、マルク・カサド(49分)
[エ]オマル・エル・ヒラリ(32分)、エドゥ・エスポジト(34分)、シリル・エンゴング(45分)、ポル・ロサノ(58分)、フェルナンド・カレロ(83分)、ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ(90分+2)
観衆:60,736人
バルセロナ 4-1(前半2-0)エスパニョール
<得点者>
[バ]フェラン・トーレス2(9分、25分)、ラミネ・ヤマル(87分)、マーカス・ラッシュフォード(89分)
[エ]ポル・ロサノ(56分)
<警告>
[バ]ガビ(32分)、エリック・ガルシア(45分+3)、マルク・カサド(49分)
[エ]オマル・エル・ヒラリ(32分)、エドゥ・エスポジト(34分)、シリル・エンゴング(45分)、ポル・ロサノ(58分)、フェルナンド・カレロ(83分)、ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ(90分+2)
観衆:60,736人