【ラ・リーガ第31節】(カンプ・ノウ)

バルセロナ 4-1(前半2-0)エスパニョール

<得点者>

[バ]フェラン・トーレス2(9分、25分)、ラミネ・ヤマル(87分)、マーカス・ラッシュフォード(89分)

[エ]ポル・ロサノ(56分)

<警告>

[バ]ガビ(32分)、エリック・ガルシア(45分+3)、マルク・カサド(49分)

[エ]オマル・エル・ヒラリ(32分)、エドゥ・エスポジト(34分)、シリル・エンゴング(45分)、ポル・ロサノ(58分)、フェルナンド・カレロ(83分)、ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ(90分+2)

観衆:60,736人