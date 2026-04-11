8回、フアンフランシスコ・エストラダ（右）を攻める那須川天心＝両国国技館世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級挑戦者決定戦は11日、東京・両国国技館で行われ、元キックボクサーで同級2位の那須川天心（帝拳）が、同1位で世界2階級制覇の実績があるフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ちした。昨年11月のWBCバンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れ、今回が再起戦だった那須川は、左ストレー