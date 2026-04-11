ガンバ大阪は４月11日、J１百年構想リーグ地域リ―グラウンド第10節（WEST）でセレッソ大阪とホームで対戦。０−１で敗れた。イェンス・ヴィッシング監督は試合後のインタビューで「ホームでのダービーに敗れ、もちろん大きな失望がある。我々が望んでいたものでも、期待していたものでもなかった。本当に悔しさでいっぱい。自分たちが求めていた結果ではもちろんない」と唇を噛んだ。前半は拮抗した展開が続いたなか、40分