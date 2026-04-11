「本当に悔しさでいっぱい」大阪ダービーで敗戦…ガンバ指揮官はACL２への切り替えを強調「Jリーグは外に置いておく」
ガンバ大阪は４月11日、J１百年構想リーグ地域リ―グラウンド第10節（WEST）でセレッソ大阪とホームで対戦。０−１で敗れた。
イェンス・ヴィッシング監督は試合後のインタビューで「ホームでのダービーに敗れ、もちろん大きな失望がある。我々が望んでいたものでも、期待していたものでもなかった。本当に悔しさでいっぱい。自分たちが求めていた結果ではもちろんない」と唇を噛んだ。
前半は拮抗した展開が続いたなか、40分に一瞬の隙を突かれて先制点を浴びた。38歳のドイツ人指揮官は、失点後の戦いぶりを次のように振り返った。
「後半は全てを出し尽くし、全てを試した。正直に言って、得点しなければならない場面もあった。ゴールを奪われ、自分たちがゴールを奪えなければ試合に負ける。とてもシンプルだ」
もっとも、下を向いている暇はない。15日にアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）準決勝の第２戦で、バンコク・ユナイテッドと敵地で対戦する。
ヴィッシング監督は「今日、我々はがっかりしてもいい。だが、明日になったら次の試合に向けてやっていかなければいけない。Jリーグは外に置いておく」と切り替えを強調。「ACL２はまだ終わっていないし、チャンスはある。あとは自分たち次第」と力を込めた。
ガンバは、ホームでのACL２第１戦を０−１で落としたが、敵地タイで巻き返しなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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イェンス・ヴィッシング監督は試合後のインタビューで「ホームでのダービーに敗れ、もちろん大きな失望がある。我々が望んでいたものでも、期待していたものでもなかった。本当に悔しさでいっぱい。自分たちが求めていた結果ではもちろんない」と唇を噛んだ。
「後半は全てを出し尽くし、全てを試した。正直に言って、得点しなければならない場面もあった。ゴールを奪われ、自分たちがゴールを奪えなければ試合に負ける。とてもシンプルだ」
もっとも、下を向いている暇はない。15日にアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）準決勝の第２戦で、バンコク・ユナイテッドと敵地で対戦する。
ヴィッシング監督は「今日、我々はがっかりしてもいい。だが、明日になったら次の試合に向けてやっていかなければいけない。Jリーグは外に置いておく」と切り替えを強調。「ACL２はまだ終わっていないし、チャンスはある。あとは自分たち次第」と力を込めた。
ガンバは、ホームでのACL２第１戦を０−１で落としたが、敵地タイで巻き返しなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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