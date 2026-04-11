ソフトバンクは、「ソフトバンク」の新料金プラン「ペイトク 2」「テイガク無制限」「ミニフィット 2」を6月2日に提供開始する。「ペイトク 2」は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」と組み合わせてPayPayポイントがどんどんたまる既存の「ペイトク」の特徴はそのままに付加サービス・特典を拡充する。●経済圏特典の拡充でPayPayポイント付与率が従来プランの2倍に新料金プラン共通の特徴として、Space Exploration Techn