真心ブラザーズのYO−KING（58）が11日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。子供の頃、落語家立川談志さんから受け取った“お宝”について語った。東京都北区の出身と紹介されると「父に寄席とか連れて行ってもらっていたんです」と幼少期から演芸に親しんだと回想。続けて上野にある鈴本演芸場で談志さんを見た思い出を語り「ちょうど（鈴本演芸場を）出た時に、談志