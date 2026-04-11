山下美夢有みたいな脱力スイングをするためにはどうしたらいいのか？「ヘッドへ意識を向けるために、目を閉じてバックスイングしてみよう」とシニアプロの奥田靖己はいう。脱力して振れているかが分かる素振りを詳しく聞いた。【連続写真】バックスイングの脱力感がすごい！ 山下美夢有のドライバースイング◇◇◇脱力のお手本は、まさに山下美夢有選手のようなスイングだと思います。彼女のように振れれば、18ホールを通して