俳優の中島裕翔（32）が俳優の新木優子（32）と結婚すると発表。SNSでは祝福の声が多数寄せられており、2人が共演したドラマ『SUITS／スーツ』2018年、2020年※フジテレビ）にちなみ「SUITS婚！」という声も寄せられた。【写真】そろって『SUITS/スーツ』に出演！中島裕翔＆新木優子の“共演ショット”中島が発表で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互