中島裕翔＆新木優子の結婚、共演作にちなみ「SUITS婚！」SNSで注目
俳優の中島裕翔（32）が俳優の新木優子（32）と結婚すると発表。SNSでは祝福の声が多数寄せられており、2人が共演したドラマ『SUITS／スーツ』2018年、2020年※フジテレビ）にちなみ「SUITS婚！」という声も寄せられた。
【写真】そろって『SUITS/スーツ』に出演！中島裕翔＆新木優子の“共演ショット”
中島が発表で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
中島と新木は『僕らのごはんは明日で待ってる』（2017年公開）、ドラマ『SUITS／スーツ』2018年、2020年※フジテレビ）で共演した。
結婚の発表に「末永くお幸せに〜そしてこれからも応援させてくださいね〜」「美男美女すぎやろ」「最高なカップルすぎて」など反響。また、「SUITS婚。キター！！！」「イェーイ!!お似合いすぎーーーSUITS婚」などの声も寄せられた。
中島裕翔は1993年8月10日生まれの32歳。所属はSTARTO ENTERTAINMENT。2007年にHey! Say! JUMPのメンバーとしてCDデビュー。2025年8月末でグループを卒業し以降はソロで活動している。俳優として『水球ヤンキース』（2014年）、『秘密〜THE TOP SECRET〜』（2025年）などの主演作を持つ。この『FINEBOYS』（2012年〜2017年）、『MEN'S NON-NO』（2017年〜2025年）のレギュラーモデルに。2017年から3年連続で『ベストジーニスト』一般選出部門男性1位を獲得し殿堂入りしている。
新木は1993年12月15日生まれ、東京都出身。スターダストプロモーション所属。2014年、ファッション誌『non-no』（集英社）の専属モデルとなる。2015年、結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルートホールディングス）の8代目CMガールに起用され話題に。主な出演作として、配信ドラマ『ラブラブエイリアン』（16年）、ドラマ『100万円の女たち』（17年）、ドラマ『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』（17年）、映画『悪と仮面のルール』（18年）、映画『あのコの、トリコ。』（18年）、ドラマ『モトカレマニア』（19年）、ドラマ『セイレーンの懺悔』（20年）、ドラマ『六本木クラス』（22年）、映画『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』（22年）、ドラマ『単身花日』（23年）、ドラマ『SUITS/スーツ』シリーズなど、その他、映画・ドラマ・バラエティにも幅広く出演。21年1月、『第32回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞』20代部門に選ばれた。
【写真】そろって『SUITS/スーツ』に出演！中島裕翔＆新木優子の“共演ショット”
中島が発表で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
結婚の発表に「末永くお幸せに〜そしてこれからも応援させてくださいね〜」「美男美女すぎやろ」「最高なカップルすぎて」など反響。また、「SUITS婚。キター！！！」「イェーイ!!お似合いすぎーーーSUITS婚」などの声も寄せられた。
中島裕翔は1993年8月10日生まれの32歳。所属はSTARTO ENTERTAINMENT。2007年にHey! Say! JUMPのメンバーとしてCDデビュー。2025年8月末でグループを卒業し以降はソロで活動している。俳優として『水球ヤンキース』（2014年）、『秘密〜THE TOP SECRET〜』（2025年）などの主演作を持つ。この『FINEBOYS』（2012年〜2017年）、『MEN'S NON-NO』（2017年〜2025年）のレギュラーモデルに。2017年から3年連続で『ベストジーニスト』一般選出部門男性1位を獲得し殿堂入りしている。
新木は1993年12月15日生まれ、東京都出身。スターダストプロモーション所属。2014年、ファッション誌『non-no』（集英社）の専属モデルとなる。2015年、結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルートホールディングス）の8代目CMガールに起用され話題に。主な出演作として、配信ドラマ『ラブラブエイリアン』（16年）、ドラマ『100万円の女たち』（17年）、ドラマ『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』（17年）、映画『悪と仮面のルール』（18年）、映画『あのコの、トリコ。』（18年）、ドラマ『モトカレマニア』（19年）、ドラマ『セイレーンの懺悔』（20年）、ドラマ『六本木クラス』（22年）、映画『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』（22年）、ドラマ『単身花日』（23年）、ドラマ『SUITS/スーツ』シリーズなど、その他、映画・ドラマ・バラエティにも幅広く出演。21年1月、『第32回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞』20代部門に選ばれた。