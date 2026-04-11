EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹と俳優の本郷奏多がW主演を務める東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『時光代理人』（毎週土曜後11：40）がきょう11日スタートにするのに先立って、出演する安達祐実が見どころを語った。【番組カット】息子を自転車に乗せた陽子（安達祐実）原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。日本、韓国、台湾などのア