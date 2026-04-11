歌手の相川七瀬（51）が9日、自身のインスタグラムを更新。ロックな印象からガラリ、華やかな着物姿を披露した。【写真】「美しいにも程があります」印象ガラリ、清楚な着物姿を披露した相川七瀬投稿では「着物日和」とつづり、淡いブルーを基調とした上品な着物姿の写真を公開。桜が咲く屋外で撮影された1枚で、落ち着いたたたずまいと柔らかな雰囲気が印象的なショットとなっている。普段のロックなイメージとは一転し、清