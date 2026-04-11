【モデルプレス＝2026/04/11】お笑いタレントのキンタロー。が4月10日、自身のInstagramストーリーズとInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみ風のモノマネメイクを披露し、話題となっている。【写真】44歳芸人「さすが」浜崎あゆみのモノマネメイク話題◆キンタロー。浜崎あゆみになりきりキンタロー。は「どうしてもマイクのベスポジが気になる浜崎あゆみ様 再来」と動画内のテロップで記し投稿。金髪でロングポニーテールで、ピンク