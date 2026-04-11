キンタロー。浜崎あゆみ風モノマネメイク披露 動画に反響続々「さすがのキレ」「仕草似てる」
【モデルプレス＝2026/04/11】お笑いタレントのキンタロー。が4月10日、自身のInstagramストーリーズとInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみ風のモノマネメイクを披露し、話題となっている。
【写真】44歳芸人「さすが」浜崎あゆみのモノマネメイク話題
キンタロー。は「どうしてもマイクのベスポジが気になる浜崎あゆみ様 再来」と動画内のテロップで記し投稿。金髪でロングポニーテールで、ピンク色の丈長のアウターと黒の細身のパンツを合わせ、曲に合わせて踊りながらヘッドセットのマイクを気にする姿を披露した。
またキンタロー。は浜崎が8日にスタートさせた全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」について「浜崎あゆみ様の28周年ツアー開幕 そこになんと顔面2等身奇跡のNonfiction としてサプライズ登場させていただきました」と報告。浜崎との2ショット写真を投稿し、喜びを爆発させている。
この投稿には「さすがのキレ」「仕草似てる」「あゆに見えてくる不思議」「キンタロー。さんから元気もらえる」「流石のプロすごい」「クオリティ高すぎ」「魔法使いみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】44歳芸人「さすが」浜崎あゆみのモノマネメイク話題
◆キンタロー。浜崎あゆみになりきり
キンタロー。は「どうしてもマイクのベスポジが気になる浜崎あゆみ様 再来」と動画内のテロップで記し投稿。金髪でロングポニーテールで、ピンク色の丈長のアウターと黒の細身のパンツを合わせ、曲に合わせて踊りながらヘッドセットのマイクを気にする姿を披露した。
◆キンタロー。のモノマネに反響
この投稿には「さすがのキレ」「仕草似てる」「あゆに見えてくる不思議」「キンタロー。さんから元気もらえる」「流石のプロすごい」「クオリティ高すぎ」「魔法使いみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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