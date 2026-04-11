元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が「白ワインの女王」の姿をアップした。１１日までに自身のインスタグラムを更新。自身が発起人となって５月１０日に行うワインのイベントのアカウントを引用し、ショート動画をアップした。「５／１０（日）に開催される日本最大のリースリングイベント『ＲｉｅｓｌｉｎｇＷａｖｅ２０２６』について発起人の菊間千乃代表が説明」とつづられ、菊間氏がイベントやワインにつ