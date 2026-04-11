元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が「白ワインの女王」の姿をアップした。

１１日までに自身のインスタグラムを更新。自身が発起人となって５月１０日に行うワインのイベントのアカウントを引用し、ショート動画をアップした。

「５／１０（日）に開催される日本最大のリースリングイベント『Ｒｉｅｓｌｉｎｇ Ｗａｖｅ２０２６』について発起人の菊間千乃代表が説明」とつづられ、菊間氏がイベントやワインについて熱弁。「＃ｒｉｅｓｌｉｎｇｗａｖｅ ＃ワイン ＃白ワインの女王 ＃リースリング」とハッシュタグをつけた。

菊間さんは１９９５年に早大法学部卒後、同年４月にフジテレビに入社。アナウンサーとして活躍した後、２００７年に退社し法科大学院へ。３８歳だった２０１０年に司法試験に合格し、現在はコメンテーターとしてテレビ番組に出演している。

インスタグラムのプロフィル欄では弁護士や公認不正検査士のほかに「ＪＳＡワインエキスパート」「ドイツワインケナー」の肩書も紹介している。

フォロワーは「菊間さんにワイン似合いますね」「ワインの女王千乃さん」「素敵ですね」の声を寄せた。