〈「これだから女学は」「わきまえろ」究極の男性社会に挑んだ19年前…エリート自衛官の道をあきらめた“防大女子”が「税金泥棒」批判に思うこと〉から続く日本の平和を担う約22万人の自衛隊員。その巨大組織において、指揮官として現場を動かすリーダー層が「幹部自衛官」だ。【画像】クラスの陽キャJK→ドーラン顔の陸自隊員に大変身…松田さんの半生を一気に見る1987年生まれの松田小牧さんは、2007年に防衛大学校へ入校。