ゲーム制作チーム「りりぃカンパニー」は、PC（Steam）向け新作だるま培養観察シミュレーションゲーム「だるま観察日記」を2026年4月8日より配信開始しました。通常価格は480円ですが、リリースを記念して発売から10日間は30％オフとなるお得なローンチセールが実施されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■癒やし要素なし理不尽な災害が襲い来る実験場が舞台本作は、「だるま」と呼ばれる無機質