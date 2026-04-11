原油輸送の要衝・ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長引く中、代替ルートの模索が進められている。コンテナ海運に詳しい神奈川大学教授の松田琢磨氏は「紅海ルートにも、喜望峰への迂回ルートにもリスクが存在する」という――。（第1回）※本稿は、松田琢磨『コンテナ海運が世界を動かす』（角川新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorSPb※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorSPb■紅海ルートで起きた商船