【本命は鋭い末脚に期待】４月12日（日）、阪神競馬場で３歳牝馬によるＧ?桜花賞（芝1600ｍ）が行なわれる。今年は、Ｇ?チューリップ賞の勝ち馬タイセイボーグ、Ｇ?フィリーズレビューの勝ち馬ギリーズボールが出走を回避。しかし、昨年のＧ?阪神ジュベナイルフィリーズを勝った最優秀２歳牝馬スターアニス、同２着のギャラボーグをはじめ、Ｇ?クイーンＣを勝ったドリームコア、Ｇ?ファンタジーＳを勝ったフェスティバルヒル、