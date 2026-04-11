芝クッション値8.1＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前15.8％、4角19.1％ダートG前20.1％、4角19.4％※金曜午前10時。芝は今週から直線部3メートル、曲線部4メートル外側に内柵を設置。それでも向正面および正面のコース内側に傷みがある。ダートは週中の大雨で極端に湿っている。