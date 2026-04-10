【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが4月10日、千葉・森のホール21にて自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』をスタートさせた。 本ツアーは1月31日、2月1日に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト。 ライブパートでは、「オリコン週