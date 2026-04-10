STARGLOW 初のファンミツアーが開幕！横浜＆神戸でのアリーナ追加公演もサプライズ発表

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STARGLOWが4月10日、千葉・森のホール21にて自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』をスタートさせた。

本ツアーは1月31日、2月1日に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト。

ライブパートでは、「オリコン週間デジタルシングルランキング」で1位（4月13日付）、「Billboard JAPAN Hot 100」で2位 (4月8公開) を獲得した最新シングル「USOTSUKI」をはじめ、デビュー曲「Star Wish」、プレデビュー曲「Moonchaser」などを披露。

ファンミーティングならではの企画コーナーも盛りだくさんの内容で、メンバー5人はSTARS（STARGLOWファンの呼称）との再会を楽しみ、会場にはこの日を待ちわびたファンたちの弾けるような笑顔が広がった。

また、終盤のMCでは追加公演として、横浜と神戸でのアリーナ公演の開催をサプライズ発表。 『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1・2日に神奈川・横浜アリーナ、8月8・9日に兵庫・GLION ARENA KOBEにて開催。

デビューから約6ヵ月という異例の速さでアリーナの舞台に立つことが決まった5人に対し、会場からは割れんばかりの歓喜と祝福の声があがった。

なお、チケットのSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員先行、およびB-Town＜Architect＞会員先行受付が実施中。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■関連リンク

『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』スペシャルサイト

https://starcruise2026.starglow.tokyo/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/