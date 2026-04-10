12日(19:00〜)に生配信されるABEMA『最強バズりソング歌謡祭』の全出演アーティストの歌唱曲が発表された。『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲(C)AbemaTV,Inc.○ここでしか観られない特別企画も予定ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)。そのグランドフィナーレ企画として、『最強バズりソング歌謡祭』が生配信される。『最強バズりソング歌謡祭』では、時代や